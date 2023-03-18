Nevşehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Acıgöl Organize Sanayi Kavşağı bölgesinde meydana geldi. İbrahim Solmaz yönetimindeki 50 LF 177 plakalı kamyonet ile Saadettin Sevimli'nin kullandığı 50 KC 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-03-18 12:23:22
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