Nevşehir'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Acıgöl Organize Sanayi Kavşağı bölgesinde meydana geldi. İbrahim Solmaz yönetimindeki 50 LF 177 plakalı kamyonet ile Saadettin Sevimli'nin kullandığı 50 KC 077 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 9 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-03-18 12:23:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.