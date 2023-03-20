AFAD'ın minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)DEPREM bölgesi için görevlendirilen Aksaray AFAD İl Müdürlüğüne ait minibüs ile otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde NevşehirAksaray yolunun 3'üncü kilometresi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Aksaray'dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine AFAD personellerinin taşındığı Abdullah Y. yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı minibüs ile Mehmet Taşören (29) idaresindeki 50 AAD 839 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmayla ortadan ikiye bölünen otomobil metrelerce minibüsün altında sürüklenirken, sürücüsü Taşören kaza yerinde yaşamını yitirdi, AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AFAD aracında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren otomobilin sürücüsü Taşören'in cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Abdulllah Y.,, polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yaralıların ise, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Diğer yandan yaşanan kazayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeki minibüsün otomobile çarpması yer alıyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-03-20 13:58:40



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