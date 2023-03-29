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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique iznini Kapadokya'da geçirdi

DHA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique iznini Kapadokya'da geçirdi


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA) Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique, Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Kapadokya bölgesini gezdi. 
Zenit ile oynanan hazırlık maçının ardından teknik direktör Jesus'un verdiği 3 günlük izini fırsata çeviren Brezilyalı futolcu eşi ve çocuklarıyla Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistlik merkezlerini ziyaret etti. Fenerbahçeli Gustavo Henrique daha önce bölgeye gelen takım arkadaşı Luan Peres' in tavsiyesiyle eşi ve 2 çocuğuyla Kapadokya'da 3 gece konakladı. Fenerbahçeli futbolcu burada 30'uncu yaşını da ailesiyle birlikte kutladı.
Turizmci Mehmet Dinler tarafından ağırlanan ve rehberler eşliğinde gezerek bir çok etkinlikten yararlanan Gustavo Henrique, ATV ve balon turu gibi bölgenin gizemli güzelliklerini yerden ve gökyüzünden izleme imkanı buldu. Özellikle yabancı futbolcuların bölgeye olan ilgilerinin son yıllarda arttığını belirten İş insanı Mehmet Dinler yaptığı açıklamada, "Misafirimiz Gustavo Henrique ve ailesini Kapadokya'da ağırladık. Özellikle yabancı turistlerin son yıllarda bölgemize yönelik ilgilerinin oldukça arttığını gözlemliyoruz, bu da bir turizmci olarak bizleri sevindiriyor, bölgenin tanınması ve gelişiminde önemli rol oynuyor" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Nevşehir / Merkez Ahmet KORKMAZER
2023-03-29 12:58:18

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