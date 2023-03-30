Kapadokya beyaza büründü

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
Kapadokya bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar ile beyaza büründü. Kar yağışı ile bölgeye gelen turistler Güvercinlik Vadisi´ndeki güvercinleri besledi. Bazı turistler ise kar altında kalan peribacaları manzarasında fotoğraf çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-03-30 11:56:16
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