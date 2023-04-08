Nevşehir Belediyespor - Elazığspor: 2-3

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-
STAT: Gazi
HAKEMLER: Tolga Tunay İnan, Fatih Pazı, Cem Harman
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener Caner, Rahmi, Erdi (Dk. 82 Birhan), Halil İbrahim (Dk. 82 İbrahim), Gökay, Baran (Dk. 82 Batuhan), Hüseyin (Dk. 82 Orhan) Onur, Dilaver, Ali Kılıç
ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR: Yiğit, Oğuzhan, Yigitcan, Hakkı (Dk.87 Salih), Mesut (Dk.90 Tevfik), Zeki, Fatih, Çağrı (Dk. 87 İzzet), Yağızcan, Muhammet, Tugay (Dk. 88 Mert)
GOLLER: Dk. 30 Erdi, Dk. 44 Ali Kılıç (Nevşehir Belediyespor), Dk. 5 Mesut, Dk.65 Tugay Dk. 90 Mert (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Caner, Ali Kılıç (Nevşehir Belediyespor), Hakkı, Mesut, Yiğitcan (Elazığspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Entegre Solar Elazığspor'a 3-2 yenildi.DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-04-08 19:00:31
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