Nevşehir Belediyespor - Edirnespor: 3-2

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-STAT: Gazi
HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Rahim Sarıdere, Ömer Okumuş
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Şener, Erdi, Orhan, Gökay (Dk.88 Rahmi), Özgür, Ali Kucık (Dk. 64 Halil), Baran (Dk.64 Murat), Hüseyin, Ömer, Onur, Dilaver (Dk.88 Ali Kılıç)
EDİRNESPOR: Yunus, İhsan (Dk.1 Emre), Gencay (Dk.87Atakan), Alperen, Enes, İsmail, Emirhan, Oğuzhan, Ataberk, Fırat (Dk.71 Mustafa) Murat (Dk.64 Atakan)
GOLLER: Dk.7, Dk.43 Dilaver, Dk.82 Murat (Nevşehir Belediyespor), Dk.31 Gencay, Dk.37 Murat (Edirnespor)
SARI KARTLAR: Ali Kucık, Erdi, Dilaver (Nevşehir Belediyespor), İsmail, Fırat, Alperen (Edirnespor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Edirnespor'u 3-2 yendi. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-04-12 17:10:07
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