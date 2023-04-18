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Nevşehir'de 38 yolcu taşıyan otobüs alev aldı

DHA

Nevşehir'de 38 yolcu taşıyan otobüs alev aldı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde 38 yolcusu bulunan şehirlerarası otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Sürücünün yolun sağına park ettiği otobüsten yolcular tahliye edilirken, yangın ise itfaiyenin 1 saatlik çabasıyla söndürüldü.  
Olay, akşam saatlerinde Nevşehir merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde meydana geldi. Doğan Dağıstan idaresindeki 60 AAJ 262 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken birden alev aldı. Otobüsün yandığını fark eden sürücü, 38 yolcuyu tahliye etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, tahliye edilen yolcular olay yerine gelen başka bir otobüs ile gidecekleri şehre hareket etti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-04-18 20:53:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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