CHP'li Özel: Yıllardır ülkeyi kesip ikiye ayırıyorlar

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yıllardır ülkeyi kesip ikiye ayırıyorlar. Oysa bu ülkenin ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var. Kesilmeye bölünmeye değil, herkese dokunan politikalara ihtiyaç var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Nevşehir İl teşkilatının Nevşehir Ticaret Borsası Konferansı salonunda düzenlediği toplantıya katıldı. Partililerin kendi arasından düzenlediği toplantıda konuşan Özel, "Nevşehir´in durumunda 5 yılda bir değişiklik olmadı. Bugün CHP´nin listesinden aday olanlara oy istiyoruz. Türkiye´nin boyunu aşan sorunları var. 100 yıl önce olduğu gibi şimdi de geniş bir mutabakata ihtiyaç var. Parti toplumun bir parçasıdır. Bir parçası sosyal demokratlardır. Bir parçası muhafazakar demokratlardır. Bir parçası milliyetçi demokratlardır. Bir parçası liberallerdir. Ama parçaların sorunu çözemeyeceği ortada. Bu sorunu sorun haline getiren zaten toplumun parçaları. Yıllardır ülkeyi kesip ikiye ayırıyorlar. Oysa bu ülkenin ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var. Kesilmeye bölünmeye değil, herkese dokunan politikalara ihtiyaç var" diye konuştu.

'GELECEK PARTİSİ'NİN YOKSULU ILE CHP'NİN YOKSULUNUN FARKI YOK'

Diğer partilerle birlik mesajı veren Özel, "Biz niye burada birlikteyiz? çünkü, Gelecek Partisi´nin yoksulu ile CHP´nin yoksulunun farkı yok. Demokrat Partisi'nin işsizi ile Saadet Partisi'nin işsizinin birbirinden hiç farkı yok. Hepsi bu milletin evladı, bu Allah´ın kulu. Hepsinin, bu ülkenin onurlu yurttaşları olmaktan başka bir suçları, günahları yok. Ama bir tarafta bir eli yağda, bir eli balda, ihaleleri alan, atamaları yapılan, sınavlarda düşük not alsa da mülakat notları ile artırılıp yerleştirilenler, bir tarafta sıra bekleyenler. En iyi puanı bile alsa da mülakatta elenenler ve bir tarafta bakan evlatları var" ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYE SALDIRAN BİR CANAVAR ORTAYA ÇIKTI'

Bir ittifak siyasetinin içerisinde olduklarını belirten Özel, "Geçen seçimdeki ittifak kanununu bu seçimde değiştirdiler. Çünkü bu ülkeyi bir canavar yönetiyor. Bunu sayın Tayyip beyin şahsına söylemiyorum ama onun katkısı ile öyle bir canavar ortaya çıktı. Örneğin emeklinin maaşı yatıyor. Canavar hemen onu oradan kemiriyor. Ay sonuna kadar yetmiyor. Esnafın cirosunu kemiriyor. Gençlerin gelecek umutlarını kemiriyor. Atanacak öğretmenlerin atama umudunu kemiriyor. Yani bu ülkede her şeye saldıran bir canavar ortaya çıktı. Şimdi bu seçimlerde de partilerin artan oylarına saldırıyorlar" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-04-20 19:55:07



