Bahçeli: Kılıçdaroğlu´na ülkemizin geleceği bırakılamaz

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Zillet İttifakı, aynısıyla günah ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bu ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na ülkemizin geleceği bırakılamaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, miting düzenlemek için Nevşehir'e geldi. Milli İrade Caddesi'nde düzenlenen mitingde halka seslenen Bahçeli, "CHP´den İYİ Parti´ye, DEVA´dan Gelecek Partisi´ne, HDP´sinden diğer sol, marjinal ve bölücü partilere kadar alayının ana gayesi parlamenter sisteme geri dönmektir. İYİ Parti Başkanı, 22 Nisan 2023 tarihinde Ankara´da aynen demiş ki, "Koalisyon hükümeti faydalıdır. Devletin hafızası gitmiştir' Umudunu koalisyon hükümetlerine bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çatışma ve çekişmelerle ülkemizi kilitleyen koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlık ve aymazlıktır. Türkiye ne çekmişse bu arızalı kafalardan çekmiştir. Bu sancılı kafalar istikrara muhaliftir. Bu sakat mantık sahipleri milletimizin huzur, güvenlik ve refah beklentisine hepten mugayirdir. Devletin hafıza kaybına uğradığını söylemek ise katmerli bühtandır. Böylesi siyasi zihniyetlerin derdi koltuktur. 'Başbakan olacağım' propagandasıyla FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar, geldiğimiz bu aşamada kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçiye tahammül etmiştir. Hepsini birden dışlamış, kapının önüne koymuştur. Muhataplarını uyarıyorum, devletin hafızası canlıdır. Türk devlet felsefesinin 2500 yıllık hafızası saat gibi çalışmaktadır. Devlet nedir bilmeyenler, millete yürekten bağlılık hissetmeyenler, siyasi hayatını çıkarcılıkla örtüştürenler Nevşehir´in yüzüne bakamaz, Nevşehir´in takdir ve teveccühüne layık olamaz. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız. Biz yalan, yıkım ve yozlaşma failleriyle mücadeleden kaçmayacağız. Haksızlık ve hayasızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan da olmayacağız" diye konuştu.

'KILIÇDAROĞLU İFLAS BAYRAĞINI ÇOKTAN ÇEKMİŞTİR'

Millet ittifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu´nun tek bir projesi, tek bir hazırlığı, geleceği kuşatan parlak tek bir vizyonu yoktur. Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çoktan çekmiştir. Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için oturduğu masadan 'kumar masası' diyerek önce kalkan, sonra tıpış tıpış tekrar geri oturan ve milleti kandıran İYİ Parti başkanı ve yönetimi iyice çuvallamıştır. Bunlara güven duyulamaz. Bunlara itibar edilemez. Çünkü bunlar sabah başka, akşam başkadır. Dün dediklerini bugün yalanlayan, bugün söylediklerini de gelecekte çiğneyecek olan ilkesizler güruhu zillet ittifakında buluşmuştur" ifadelerini kullandı.

'MEHMETLERİMİZE KURŞUN SIKAN KATİLLER KILIÇDAROĞLU'NUN YANI BAŞINDADIR'

Sözlerini sürdüren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Bölücü terör örgütü PKK Kılıçdaroğlu´nun havarisi ve destekçisidir. Mehmetlerimize kurşun sıkan katiller Kılıçdaroğlu´nun yanı başındadır. FETÖ´cüler, bölücüler, dünün Ali Diboları, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları CHP ve İYİ parti listelerinde milletvekili adayı olarak gösterilmişlerdir. Kılıçdaroğlu eroinmanlardan, esrarkeşlerden temiz para alacağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu ve siyasi kadrosu utanmadan, sıkılmadan ABD´yi tatmin edeceklerini açıklıyor. HDP´nin kayyum partisi, PKK´nın maske takmış yeni oluşumu Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu´nu alkışlayıp arkasında duruyor. Küresel düzeyde faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının sözcüleri, eli kalem tutan gayri milli sefiller, sözde aydınlar, yerli ve yabancı kiralık gazeteciler, haçlı beslemeleri, Mondros artıkları, Sevr hayranları, mütareke lobisi, müzakereci çevreler Kılıçdaroğlu´na şakşakçılık yapıyor. Onların zalim efendileri varsa, bizim asil milletimiz vardır. Onların terör örgütleri varsa, bizim de onların başını ezecek bıçkın irademiz vardır. Onların çıkarcı ortakları varsa bizim Nevşehirli kardeşlerimiz vardır ve dimdik ayaktadır."

'BUNLARDA EHLİYET YOKTUR'

Terör konusuna değinen Bahçeli, "Zillet İttifakı, aynı zamanda terör ittifakıdır. Zillet ittifakı, aynısıyla günah ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bu ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Deprem olur, siyasi hesap yaparlar. Bırakınız tek göz güvenli konut inşa etmelerini, bari bir kümes yapın deseniz, üç maymunu oynarlar. Başarısızlıkları, basiretsizlikleri ve becerisizlikleri gün gibi meydandadır. Yetersizlikleri, kabiliyetsizlikleri, cehaletleri, hamiyetsizlikleri had safhadadır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden 75 gün sonra yapımı tamamlanan köy evleri hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu kadar kısa sürede muhteşem bir irade gösterilmiştir. Ancak zillet ittifakı 12 ay 21 günde, toplam 13 defa toplanmak suretiyle eğreti ve zoraki bir Cumhurbaşkanı adayını düşe kalka tespit etmiştir. 75 günde mucizelere imza atan bir devlet yönetimi, hükümet marifeti ve Cumhur İttifakı varken, 387 günde bir cumhurbaşkanı adayını bile güç bela bulan zillet ve ziyan içinde bocalayan bir siyasi ittifak karşımızdadır. Allah muhafaza, bunlar yetki alsa, Türkiye´yi 3 günde batırırlar. Çünkü bunlarda liyakat yoktur, bunlarda ehliyet yoktur, bunlarda samimiyet, dirayet ve adanmış bir yürek yoktur. Bunlarda önce ülkem anlayışı değil önce makam ihtirası, önce milletim kavrayışı değil öncelikle rant ve ikbal hırsı hakim ve havidir" dedi.

'ÇAĞRIMIZ BİRLİĞE, DİRLİĞE VE KARDEŞLİĞEDİR'

'Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır' diyen Bahçeli, "Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Güvence Cumhur İttifakı´dır. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegane sistemdir. Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir. Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimedir. Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her kardeşimedir. Çağrımız, milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her kardeşimedir. Çağrımız, her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalılarınadır. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. 'Biz birlikte Türkiye´yiz' diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir." (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-04-25 15:43:40



