Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin (2)

'KUCAKLAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar'daki mitinginin ardından Nevşehir'e geldi. Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Gençler iktidar istiyorlar. İktidar onların hakkı. Kesinlikle ama kesinlikle Türkiye'yi farklı bir ufuğa taşıyacağız. Gençlerle beraber taşıyacağız. Kadınlarla beraber taşıyacağız. Hep birlikte taşıyacağız. Emin olun bu ülkeye baharı mutlaka getireceğiz. Sizlere depremzedeleri ağırladığınız için, onları misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu teşekkürü yapmak benim boynumun borcudur. Çünkü biz millet olarak tasada ve kıvançta beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Bir çocuk açsa 85 milyonumuz aç demektir. Anne ve babası elektrik parasını ödeyemediği için bir çocuk karanlıkta kaldıysa 85 milyon karanlıkta kaldı demektir. Borcu olduğu için doğal gaz parasını ödemediği için doğal gazı kesiliyor ve soğukta kalıyorsa aslında 85 milyonumuz soğukta kalıyoruz demektir. O nedenle tasada ve kıvançta beraber olmak, beraber mücadele etmek ve kardeşçe ayrışmak değil, kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O kucaklaşmayı getireceğiz. Kavga etmeyeceğiz, beraber olacağız, birlikte olacağız ve kucaklaşacağız. Türkiye'ye yeni ufuk getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Bay Kemal sözünden dönmez" diye konuştu.

'MİLLİYETÇİ DEDİĞİN ÜRETİR'

Üretimin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Şimdi yaşadığımız bir sorun var. Türkiye genelinde ve burada da yaşadığımız ciddi bir sorun var. Kırsal köyler boşalıyor. Köylerde doğru dürüst üretim yapılamıyor ve sorun çok ciddi. Gençler de köylerden ayrılıyorlar ve onlar da üretim zincirlerinden kopuyorlar. O nedenle yapmamız gereken bir şey var. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksin. Üreticiyi küstürmeyeceksin. Onlar ekecekler, onlar üretecekler, onlar kazanacaklar ve 85 milyonun karnı doyacak. Biz bugün her şeyi dışarıdan alıyoruz. Buğdayı, samanı, canlı hayvanı, eti, yulafı, mısırı ve şekeri dışarıdan alıyoruz. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Neden? Topraklarımız, suyumuz ve güneşimiz var. Çalışkan insanlarımız var. Neden dışarıdan alıyoruz? Hangi gerekçeyle dışarıdan alıyoruz? Milliyetçilik dediğin önce üretir, milliyetçilik dediğin yabancıya el açmaz. Zenginleşen bir Türkiye, sözü dinlenen bir Türkiye, asıl arzumuz bu. Üreteceğiz. Bakın pandemi şunu gösterdi; arabanız, eviniz, koltuğunuz, buzdolabınız olmayabilir ama günde 1-2 sefer yemek yemek zorundasınız. Kim üretecek? Çiftçi üretecek. Elin oğlu üretiyor, biz tüketiyoruz. O kazanıyor, biz kaybediyoruz. Bu mudur milliyetçilik? Biz üreteceğiz, biz kazanacağız ve dünyaya meydan okuyacağız. Milliyetçilik budur" dedi.

'TÜRK LİRASINI PULA ÇEVİRDİLER'

İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teknolojide ilerleyeceksin. Üniversitelerin bilgi üretecek. Aksi halde boş bir sürü laf söyleyeceksin. Olmaz bunlar. Üreteceksin. Bakın sözüm söz. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Çalış, üret ve kazan kardeşim. Milletin karnını doyur. Ama söz veriyorum. Senin sosyal güvenlik primini ben ödeyeceğim. Emekli olacaksın sen. Emeklilik hakkını kazanacaksın sen. Bunu yapmak zorundayız. Bereketli topraklarımız var, tütünümüzü yok ettiler. Bereketli topraklarımız var, üzümümüzü yok ettiler. Böyle bir şey olur mu? Her şey dışarıdan gelecek. Dışarıdan gelecek, dışarıya dolar ödeyeceksin. Biz üretirsek dolar değil, Türk liramız var. Türk lirasını pula çevirdiler. Bir de ortalıkta milliyetçiyiz diye geziyorlar. Siz kim milliyetçilik kim? Bakın Nevşehir'de son 3 yılda daire fiyatları yüzde 450 artmış. Bazen diyorlar ki 'gençler neden umutsuz? Gençler neden geleceğini göremiyor?' Bakın, biz babalarımızdan daha iyi bir eğitim aldık ve onlardan daha iyi bir yaşam standardı sağladık. Bizim evlatlarımız, bizden daha iyi eğitim aldılar. Ama bizden daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar."

'HEP BERABER ÇANKAYA'YA YÜRÜYECEĞİZ'

'Benim saraylarda gözüm yok' diyen Kılıçdaroğlu, "Ben sarayda oturmaktan rahatsız olurum. Ben sarayda ne yapacağım? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı bir köşkü vardır. Çankaya'dır. Mansur Başkan söyledi. Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz. O Çankaya milletin Çankaya'sıdır. Milletin onuru ve gururudur. O Çankaya'da cumhuriyetin bağımsızlığı ilan edilmiştir. O Çankaya'da milli Kurtuluş Savaşı'nın temelleri atılmıştır. Niye Çankaya'yı terk edelim? Niye tarihimize sırtımızı çevirelim? Neden saraylar? İsraf günahtır. Zaten 6 lider söz verdik. Çıkaracağımız 1 numaralı genelge, israfı önleme genelgesi olacak. Size de söz vereyim. İlk yapacağımız işlerden birisi cumhurbaşkanının 16 uçağı var. O 16 uçağı satacağım. Orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçakları alacağız. Yazın bir tarafa. Bay Kemal unutmaz. Bay Kemal verdiği sözü tutar. Ağaç yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Orman yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Bir ağacın yetişmesi kaç yıl sürüyor? Bize oksijen varsa o yeşil ormanlar yüzünden var. Oradaki canlıları korumak lazım. Yangın çıktı bir kaplumbağa nasıl kurtulacak? Düşünebiliyor musunuz? Yüce Yaratan'ın yarattığı her şeye saygı duymamız lazım. Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğiyle büyük yangınlar geçireceğini düşünmemiz ve görmemiz lazım. 16 uçağı bekleteceğine satarsın kardeşim. Yangın söndürme uçakları alırsın. Orman yangını mı çıktı? Hemen oraya gidilir ve yangın söndürülür. Bunları yapacağız" dedi. (DHA)Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-04-26



