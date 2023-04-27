'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' filmi, ön gösteriminde depremzede çocuklarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' filmi, ön gösteriminde depremzede çocuklarla buluştu

DHA

'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' filmi, ön gösteriminde depremzede çocuklarla buluştu


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)TRT Çocuk´un animasyon türündeki yeni sinema filmi 'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' filmi, 28 Nisan´da vizyona girmeden önce bugün Nevşehir´de depremzede çocuklarla buluştu.
Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen filmin gösterimine, Vali İnci Sezer Becel, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, film yönetmeni İsa Doğmuş ve depremzede çocuklar katıldı. Depremzede çocuklar filmi ilgiyle izledi. Programda açıklamalarda bulunan Vali Becel, "Kapadokya ve Nevşehir için bir düşün gerçekleşmesi anlamına geliyor. Şöyle ki biz Kapadokya'nın tanıtımı açısından özellikle çizgi film animasyonun faydalı olacağını tartışıyor ve o yönde bir kararımız vardı. Bugünkü gala, düşün gerçekleşmesi anlamına geliyor" dedi.
Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz ise, "Ülkemizde öncelikli olarak yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için biz Kapadokya Alan Başkanlığı ve Nevşehir Valiliğimiz ile birlikte bir organizasyon düşündük. Bu noktada TRT ve yapımcımıza teşekkür ediyoruz. Sanat acıların üzerinde bir merhem, en doğru segmelerden bir tanesi. Ülkemizde özellikle animasyon sektöründe oldukça önemli işler yapıldığına inanıyorum. Bu süreçte son ürünlerden biri olan 'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' filmini çocuklarla birlikte izlemek büyük bir keyif verecek. Gelecekte de benzeri kimliklerle bu yaralara bir nebze olsun merhem olmayı arzuluyoruz" diye konuştu.
Filmin yönetmeni İsa Doğmuş da, "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' sinema filmi, 28 Nisan´da tüm Türkiye´de sinema salonlarında olacak. Heyecanlı maceralarımıza arkadaşları bekliyoruz. Filme başlamadan önce ekip arkadaşlarımızla beraber Kapadokya´yı ziyaret edip tüm mekanları gezip buna uygun bir modelleme şablonu çıkardık. Yaklaşık 2 yıllık süren bir çalışmanın sonunda ekibimizle sinema animasyon filmi ortaya çıkardık" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-04-27 15:05:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Elif ve Arkadaşları: Kapadokya" filminin Nevşehir'deki galasına depremzede çocuklar katıldı
YEREL HABERLER "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya" filminin ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehir'de ...
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin (2)
Nevşehir'de "seçim güvenliği" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de "seçim güvenliği" toplantısı yapıldı
Bahçeli: Kılıçdaroğlu´na ülkemizin geleceği bırakılamaz
YEREL HABERLER Bahçeli: Kılıçdaroğlu´na ülkemizin geleceği ...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'de konuştu: (2)
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'de konuştu: (2)
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'de konuştu: (1)
YEREL HABERLER MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'de konuştu: (1)
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
YEREL HABERLER Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Nevşehir'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 31 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 31 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.