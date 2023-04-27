'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' filmi, ön gösteriminde depremzede çocuklarla buluştu



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)TRT Çocuk´un animasyon türündeki yeni sinema filmi 'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' filmi, 28 Nisan´da vizyona girmeden önce bugün Nevşehir´de depremzede çocuklarla buluştu.

Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen filmin gösterimine, Vali İnci Sezer Becel, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, film yönetmeni İsa Doğmuş ve depremzede çocuklar katıldı. Depremzede çocuklar filmi ilgiyle izledi. Programda açıklamalarda bulunan Vali Becel, "Kapadokya ve Nevşehir için bir düşün gerçekleşmesi anlamına geliyor. Şöyle ki biz Kapadokya'nın tanıtımı açısından özellikle çizgi film animasyonun faydalı olacağını tartışıyor ve o yönde bir kararımız vardı. Bugünkü gala, düşün gerçekleşmesi anlamına geliyor" dedi.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz ise, "Ülkemizde öncelikli olarak yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için biz Kapadokya Alan Başkanlığı ve Nevşehir Valiliğimiz ile birlikte bir organizasyon düşündük. Bu noktada TRT ve yapımcımıza teşekkür ediyoruz. Sanat acıların üzerinde bir merhem, en doğru segmelerden bir tanesi. Ülkemizde özellikle animasyon sektöründe oldukça önemli işler yapıldığına inanıyorum. Bu süreçte son ürünlerden biri olan 'Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' filmini çocuklarla birlikte izlemek büyük bir keyif verecek. Gelecekte de benzeri kimliklerle bu yaralara bir nebze olsun merhem olmayı arzuluyoruz" diye konuştu.

Filmin yönetmeni İsa Doğmuş da, "Elif ve Arkadaşları: Kapadokya' sinema filmi, 28 Nisan´da tüm Türkiye´de sinema salonlarında olacak. Heyecanlı maceralarımıza arkadaşları bekliyoruz. Filme başlamadan önce ekip arkadaşlarımızla beraber Kapadokya´yı ziyaret edip tüm mekanları gezip buna uygun bir modelleme şablonu çıkardık. Yaklaşık 2 yıllık süren bir çalışmanın sonunda ekibimizle sinema animasyon filmi ortaya çıkardık" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-04-27 15:05:56



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