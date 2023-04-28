Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 30 tutuklama

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 30'u tutuklandı, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; 3 gün önce 49 adrese baskın yapıldı; 31 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda; 993,09 gram metamfetamin, 955,48 gram esrar ve 21,01 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 30'u tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-04-28 14:26:34



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