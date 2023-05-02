Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu gelirse, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak (2)



NEVŞEHİR'E GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde programının ardından Nevşehir'e geldi. Burada partisinin seçim ofisi açılışına katılan Yıldırım, "Önümüzde 11 gün var. 11 gün sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları öyle bir dolduracağız ki PKK, Kandil, FETÖ´nün sesi soluğu kesilecek. Hazır mısınız? 14 Mayıs'ta tarih yazacak mıyız? 14 Mayıs´ta Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçmeye var mısınız? 14 Mayıs'ta sadece cumhurbaşkanı seçmiyoruz, 14 Mayıs´ta aynı zamanda Nevşehir´in sesini en gür şekilde Ankara´ya taşıyacak, birbirinden kıymetli milletvekillerimizi de seçiyoruz. AK Parti´de eskiyeni yok, AK Parti´de tecrübe, enerji var, bilgi var. AK Parti öyle bir parti ki senlik, benlik davası olmaz. Bayrak değişimi olur" dedi.

Sözlerini sürdüren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kemal Bey'in adı açıklanır açıklanmaz ne oldu? Hemen Kandil´den, Irak´tan, Suriye´den PKK, PYD, YPG, olmadı Okyanus ötesinden FETÖ hep bir ağızdan `Recep Tayyip Erdoğan´ı indireceğiz, Kemal Bey'i getireceğiz' demeye başladılar. Niye söylüyorlar bunu biliyor muyuz? 'Bu İHA ve SİHA´lardan başımızı kaldıramıyoruz. Polisi, koruyucuyu ve askeri şehit edemiyoruz, kapana kısıldık, Erdoğan giderse ülkeye geleceğiz. Güneydoğu´yu böleceğiz, ortalığı karıştıracağız, tekrar terörü bu ülkenin gündemine getireceğiz' diyorlar. Nevşehir bölücülere, FETÖ´cülere geçit verir mi? Vermez elbette. O halde 14 Mayıs´ta sandığa gidiyorsunuz." (DHA)Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-05-02 21:26:33



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