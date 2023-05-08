Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören (2)

TUTUKLANDI
Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'e (21) ehliyetsiz kullandığı otomobil ile çarparak şehit olmasına neden olan sürücü Derviş Ahmet K. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-05-08 17:34:18
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