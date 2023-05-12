Nevşehir'de çarpışan 2 otomobilden 1'i ikiye bölündü: 3 yaralı



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ikiye bölünde, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ürgüp yolu UçhisarKavak kavşağında meydana geldi. Emrah B. yönetimindeki 50 ZA 349 plakalı otomobil ile Mehmet T.'nin kullandığı 38 AHN 168 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden 1'i ikiye bölünürken, iki aracın sürücüsü ile 1 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-05-12 19:21:03



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