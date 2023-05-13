Nevşehir'de maket atları gören at, şaha kalktı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de sahipsiz bir at, gerçek sanıp, yanına gittiği maket atlar gibi şaha kalktı.
Adnan Menderes Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin bulunduğu kavşakta, eski Pers dilinde 'Güzel Atlar Diyarı' anlamına gelen Kapadokya bölgesini simgelemesi için yerleştirilen maket atlar yer alıyor. Bölgedeki dolaşan sahipsiz bir at, maket atların yanına geldi. At, maketleri gerçek sanıp onlar gibi şaha kalktı. Çevredekiler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde atın maket atların yanında durduğu ve şaha kalkmaya çalıştığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası belediye ekipleri atı yakalayıp, hayvan kasabasına götürdü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-05-13 12:04:06
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