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Nevşehir'de 8 engelli, 1 günlük temsili askerlik yaptı

DHA

Nevşehir'de 8 engelli, 1 günlük temsili askerlik yaptı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 8 engelli, 1 günlük temsili askerlik yaptı.
Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) yerleşkesine aileleriyle gelen 8 engelliye burada temsili askerlik için üniformaları giydirildi. Esas duruş, selam verme, silah tanıma ve tören yürüyüşü eğitimleri alan askerler için sonrasında yemin töreni düzenlendi. Askerlere tezkereleri, Vali İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Yakın ve Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından verildi. Tezkerelerini aldıktan sonra aileleri ile birlikte fotoğraf çektiren engelliler, kısa süreliğine de olsa askerlik yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadı.
Törende konuşan Yakın, "Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Askerlik kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan sevgili kardeşlerimizin bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirmelerini sağlamak maksadıyla bugünü tertiplemiş bulunmaktayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen kahramanlar, heyecan ve coşku ile asker elbiselerini giymiş ve birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizler bu üniforma ve kutsal askerlik yemini ile tam bir asker olacaksınız. Bugün sizlere, kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı. (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-05-16 19:02:40

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