Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

DHA

Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de özel halk otobüsü şoförü Muharrem Türkavcı (43) aracında kalp krizi geçiren yolcu İsmail Çapacı'yı (65) güzergahtan çıkıp ters yönde giderek, hastaneye yetiştirdi.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Bektik Mahallesi TOKİ Blokları arasında taşımacılık yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüste bulunan yolcu İsmail Çapacı rahatsızlandı. O sırada otobüste bulunan hemşire durumu fark etti. Çapacı'nın kalp krizi geçirdiğini anlayan hemşire aracın içinde yolcuya ilk müdahaleyi yaparak durumu otobüs şoförü Muharrem Türkavcı'ya bildirdi. Hastanın durumunun acil olduğunun farkına varan Türkavcı, aracının güzergahını değiştirip ters yönden hareket ettirerek hastane acil servisine gitti. Özel bir hastaneye getirilen Çapacı, tedavi altına alındı. Çapacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Muharrem Türkavcı, "Yolculardan biri kendisinin rahatsızlandığını söyledi. Aynadan baktım adamın yüzü bembeyaz olmuş. O sırada otobüste olan hemşire, 'Kalp krizi geçiriyor' dedi. Hepimiz insanız. O an duyunca aracı ters yöne çevirdim ve kornaya bastım. Hastamızı özel bir hastaneye getirdik. Hemşireler hemen müdahale ettiler. İnşallah durumu iyidir. Biz üzerimize düşen görevi  gerçekleştirdik. Şu anda da hastanın durumu iyiymiş. Hasta ile otobüsteki hemşire ilgilendi. Hastanenin acil servisindeki sağlık ekipleri de tıbbi müdahalede bulundular" dedi.
KADIN YOLCU 'BENİM İŞ GÖRÜŞMEM VAR' DEMİŞ
Otobüste yolculardan birinin itiraz ettiğini söyleyen Türkavcı, "Bu arada yolculardan bir kadın, `Benim iş görüşmem var' dedi. Adam otobüste kalp krizi geçiriyor. Arabanın içinde kadın yolcuya tepkiler oldu. Kadın yolcunun söylediği kelimeler bizi ilgilendirmiyordu. Bizim odaklandığımız tek şey hastanın bir an önce hastaneye ulaşmasıydı" ifadelerini kullandı.
'TERLEMEYE VE İYİ GÖRMEMEYE BAŞLADIM'
Hastanede tedavi altına alınan İsmail Çapacı ise "Şu anda başım çok ağrıyor. Otobüste midem bulandı. Terlemeye ve iyi görmemeye başladım. Otobüste hemşire varmış. Otobüs şoförü hemen güzergah değiştirdi. Beni hastaneye getirdiler. Burada doktorlar benimle ilgilendiler. Otobüste  yolculardan biri, `Benim iş görüşmem, toplantım var´ dedi. Otobüs şoförü yolcunun dediklerini umursamadı. Beni hastaneye getirdi. Hastanede serum taktılar, iyiyim" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-05-17 12:30:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Nevşehir'de halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu ...
Nevşehir'de 8 engelli, 1 günlük temsili askerlik yaptı
YEREL HABERLER Nevşehir'de 8 engelli, 1 günlük temsili askerlik ...
Nevşehir'in ilk kadın milletvekili Filiz Kılıç seçmene teşekkür etti:
YEREL HABERLER Nevşehir'in ilk kadın milletvekili Filiz Kılıç ...
Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 yüzük ele geçirildi
YEREL HABERLER Nevşehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 ...
Nevşehir'de AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı
YEREL HABERLER Nevşehir'de AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehirli seçmene teşekkür etti
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Nevşehirli seçmene ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.