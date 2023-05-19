Nevşehir'de sokak köpeği tüfekle öldürüldü; soruşturma başlatıldı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR´de bir sokak köpeği kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vurularak, öldürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa İnsan ve Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol, "3 yıldır bu bölgedeyiz ve ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Köpek çalma ve köpek bırakma olayı çok oluyordu ama kameralardan sonra bu olay sona ermişti. Fakat ateşli bir silahla yapılan bir olaya ilk kez şahit olduk, çok üzüldüm" dedi. Nevşehir Valiliği'nden konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesindeki cezaevi mevkinde meydana geldi. Köpeklere mama vermek için bölgeye gelen Doğa İnsan ve Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Nevşehir Temsilcisi Sevinç Dörtkol, av tüfeği ile öldürülmüş sokak köpeği buldu. Dörtkol'un ihbarı sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, köpeği öldüren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dörtkol ise, üzerinde çok sayıda saçma izi bulunan köpeği toprağa verdi. Yaşanan olayı anlatan Dörtkol, "Öncelikle şunu söylemek isterim ki çok üzücü bir durum. Çok üzüldüm. Uzun zamandır birlikte olduğum bir candı ve kimseye zararı olmayan bir candı. Ne zaman öldürüldüğünü tam tespit edemedik. Burası doğada olduğumuz bir yer. Yani insanın olmadığı bir yer. Hayvanları şehirlerde, köylerde, kasabalarda istemiyorlar. Biz de doğaya bir yaşam alanı oluşturduk. Gönüllü olarak ben burada bakıyorum. Burada kimseye zararı olmayan bir hayvanı öldürmenin anlamını aklım almıyor" diye konuştu.

'İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞIYORUZ'

Üzgün olduklarını belirten Dörtkol, "Bir canı Allah veriyor, Allah alır. Bunu yapan veya yapanlar inşallah kolluk kuvvetlerimiz tarafından bulunurlar. Bunların hapis cezası almasını istiyoruz. Bütün canlılar kıymetlidir elbette, hayvan deyip geçmemek lazım. Yaşanan olayı kamera kayıtlarında henüz tespit edemedik. Yaşam hakkına herkesin saygı duyması lazım. Benim burada gönüllü olarak baktığım 105 canımız var. 3 yıldır bu bölgedeyiz ve ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Köpek çalma ve köpek bırakma olayı çok oluyordu ama kameralardan sonra bu olay sona ermişti. Fakat ateşli bir silahla yapılan bir olaya ilk kez şahit olduk, çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diğer yandan konuyla ilgili Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden öldürülen köpek ihbarı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü/Nevşehir Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz Uçhisar Kasabası cezaevi mevkiinde ihbara konu yere intikal ederek inceleme yapmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari olarak inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-05-19 13:08:57



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