Oto tamirhanesindeki yangında 1 kişi yaralandı; 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de oto tamirhanesinde kaynak yapılırken çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Lale Sanayi Sitesi 15'inci Blok´taki bir oto tamirhanesinde bugün saat 06.30 sıralarında Yaşar Ulutaş, tamir ettiği kamlonette kaynak makinesiyle kaynak yaparken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yangında yaralanan Ulutaş'ı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde bulunan 3 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İş yeri sahibi Barış Demirci, "Sabah saat 06.30 civarında benim ortağım Yaşar Ulutaş kaynak yaptığı sırada şaseden ya da kaynaktan dolayı yangın çıkmış. Beni sabah komşum 'dükkanında yangın çıktı' diye aradı. Onun haber vermesiyle buraya geldik. Buradaki araçlar zarar gördü" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-05-26 10:25:16



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