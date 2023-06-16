6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR´de, 6 katlı binanın son katındaki pencereden düşen Zeliha Usalan (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Uçar Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız bulunan evli 2 çocuk annesi Zeliha Usalan, henüz bilinmeyen bir nedenle oturma odasındaki pencereden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Usalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-06-16 11:44:10



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