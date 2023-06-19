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Öğrenciyi hafriyat kamyonunun altında kalmaktan kurtaran polise başarı belgesi

DHA

Öğrenciyi hafriyat kamyonunun altında kalmaktan kurtaran polise başarı belgesi


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) çıkan öğrencinin, yolda yürürken, hafriyat kamyonunun altında kalmasını kolundan tutarak önleyen trafik polisi Yaşar Güven Benzer'e 'Üstün Başarı Belgesi' verdi.
Olay, 17 Haziran'da öğle saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Beğendik Kavşağı'nda meydana geldi. YKS'den çıkan 2 öğrenci, kavşakta yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada öğrencilerden biri, üzerlerine doğru gelen hafriyat kamyonunu fark etmedi. Sınav tedbirleri kapsamında kavşakta görevli olan motosikletli trafik polisi Yaşar Güven Benzer, durumu fark edip öğrenciyi kolundan tutarak çekti ve olası kazanın önüne geçti. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
'ELİMİ UZATTIM'
Olay sonrası Vali İnci Sezer Becel, polis memuruna 'Üstün Başarı Belgesi' verdi. Olayı anlatan polis memuru Yaşar Güven Benzer, "Olay günü iki genç geliyordu, sınavdan çıkmışlardı ve soru kritikleri yapıyorlardı. Erkek olan cep telefonuyla meşguldü. Bu arada kız çocuğumuz dalgındı, durumu hissedip takip ettim. Erkek kamyonun geldiğini fark etti ama kız göremedi. Saniyelik refleksle kıza elimi uzattım ve çektim" dedi.
'MARİFET, İLTİFATA TABİDİR'
Vali Becel ise "Marifet, iltifata tabidir. Hafta sonu gençlerimiz ve toplum için önemli olan bir sınav gerçekleşti. Polisimizin görev bilincinin de ötesinde dikkati sayesinde bir kardeşimizin canı kurtuldu. Biz de kendisini başarı belgesiyle ödüllendirmek istedik. Bundan sonra yapacağı görevde de tekrar başarılara imza atmasını, diğer personele ve herkese örnek olmasını diliyoruz. Bir insanın hayatını kurtarmak hakikaten çok önemli. Biz de kendisini böyle bir belgeyle ödüllendirmek istedik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-06-19 16:50:34

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