Nevşehir'de sağanak yağmur etkili oldu

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su bastı.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollar göle döndü; ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmur nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Belediye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinde çalışma başlattı. Yollarda biriken sular da vidanjör yardımı ile çekildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-06-19 18:26:30
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