Nevşehir'de, depremzede kadının evini su bastı

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından evini su basan depremzede Emine Bars´ın eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, kentin birçok yerinde su taşkınları meydana geldi. 6 Şubat´taki depreme, Malatya'da yakalanan ve Nevşehir'e taşınan Emine Bars'ın evini de su bastı. Bars'ın Emek Mahallesi'ndeki apartmanlarının istinat duvarı sel nedeniyle yıkıldı. Depremzede Bars'ın giriş katta bulunan dairesi de suyla doldu. Evin odalarına dolan sel suları nedeniyle birçok eşya kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, eve dolan suyu yapılan çalışmayla tahliye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-06-20 23:11:31



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