Nevşehir'de sağanak; Niğde ve Aksaray'a ulaşım kontrollü sağlanıyor



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ulaşımı olumsuz etkilerken, NevşehirNiğde ve NevşehirAksaray yolunda taşkın nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Nevşehir'de öğle saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaymaklı beldesi yakınlarındaki tepelik alanlardan gelen sel suları nedeniyle NevşehirNiğde yolunda ulaşım bir süre trafiğe kapandı. Kapalı yol, Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. Ulaşım burada kontrollü olarak sağlanırken, NevşehirAksaray yolu üzerinde de Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında sel suları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yol, bir süre trafiğe kapatıldı. Yine Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yol, tekrar ulaşıma açıldı. Trafik geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor. Bölgelerde bulunan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-06-21 18:09:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.