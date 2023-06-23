Kapadokya'da yoga etkinliği



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR(DHA)HİNDİSTAN'ın Ankara Büyükelçiliği'nce Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, yoga etkinliği düzenlendi.

Kapadokya'da düzenlenen yoğa etkinliğine, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Orhan Kekeç ile yogaseverler katıldı. Etkinlikte konuşan Paul, "Kapadokya'nın bu muhteşem atmosferinde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Geçen yıl da burada aynı etkinliğe katılmıştık. Bölge insanının misafirperverliği ve sıcaklığı bizleri son derece etkilemişti. Birleşmiş Milletlerin, böylesine büyük bir uluslararası destekle yogaya adanmış bir uluslararası gün ilan etmesi, yoganın evrensel çekiciliğinin ve insanlığa sağladığı muazzam faydaların adeta bir kanıtı niteliğindedir. Yoga sanatı, bilimi ve felsefesi, Hindistan'da ortaya çıkmış olabilir ancak bugün dünyaya aittir. Yoganın popülaritesi dünya çapında giderek artmakta" diye konuştu.

'YOGA İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİR'

Uluslararası Yoga Günü'nün ilk kez 2015'te kutlandığını aktaran Paul, "Her yıl güne yeni bir odak noktası belirlemek için bir tema seçiliyor. Geçen yılki tema 'İnsanlık için yoga' idi ki bu, dünyanın Covid-19 pandemisinden kurtulmaya başladığı bir dönemde pandeminin sadece fiziksel sağlık üzerindeki ani etkilerini değil, aynı zamanda Covid-19 virüsünün toplum üzerinde yarattığı psikolojik ve zihinsel ıstırabı da hafifletmekte yoganın ne kadar faydalı olduğunu vurgulamak içindi. Bu yıl için Hindistan'ın teması olarak 'Vasudhaiva Kutumbakam için Yoga' seçildi. Bu, Sanskrit dilinde eski bir metinden alınmış bir ifadedir. Anlamı 'Dünya tek bir ailedir, tek dünya, tek aile, tek gelecek.' Sürdürülebilir, bütünsel, sorumlu ve kapsayıcı bir şekilde çevredeki ekosistemle uyum içinde yaşamaya dair benzersiz bir antik Hint felsefi yaklaşımıdır. Yoga da bu yaklaşıma katkıda bulunur. Yoga insanları bir araya getirir" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-06-23 16:42:53



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