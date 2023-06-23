Hataylı depremzede Nevşehir'de asansör boşluğuna düşerek öldü



Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Nevşehir'e taşınan Mehmet Kahraman (64), yapımı devam eden 4 katlı binanın son katından asansör boşluğuna düşerek öldü. Kahraman'ın yeni satın aldığı daireye korniş ölçüsü almak için gittiği öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesindeki yapım aşamasında olan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Hatay'da yaşayan Mehmet Kahraman, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle birlikte Nevşehir'e taşındı. Kahraman, burada kendine yeni bir daire satın aldı. Dairesine korniş ölçüsü almak içine gelen Kahraman, evden çıktıktan sonra dengesini kaybederek kullanılmayan asansör boşluğundan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından depremzede Kahraman'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-06-23 19:16:35



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