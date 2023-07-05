Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde Metin Durmuş, boşanma aşamasındaki eşi Gamze Durmuş'u (29) elleriyle boğarak öldürdü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Çatalkaya mevkisinde meydana geldi. Metin Durmuş, boşanma aşamasındaki eşi Gamze Durmuş'u konuşmak amacıyla 50 AAS 806 plakalı otomobiline aldı. Çatalkaya mevkisine gelen ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Metin Durmuş eşini elleriyle boğdu. Ardından jandarmayı arayarak, olayı ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet zanlısı Metin Durmuş ise gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir / Ürgüp Ahmet KORKMAZER

2023-07-05 20:24:00



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