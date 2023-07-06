Motosikletiyle geçirdiği kazada ölen 16 yaşındaki Nur, toprağa verildi

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz (16), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında NevşehirGülşehir kara yolunun 7'nci kilometresindeki Sulusaray mevkisinde meydana geldi. Selçuk A. yönetimindeki 51 AAL 244 plakalı otomobil, Nur Ökçesiz'in kullandığı 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Nur Ökçesiz ile arkasında bulunun Gizem A., metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Nur Ökçesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Gizem A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Otopsi işlemleri tamamlanan Ökçesiz, ailesine teslim edildi. Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Ökçesiz'in anne ve babası, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Eşiyle ayrı olduğu öğrenilen Erhan Ökçesiz, "Ben kızımı sapasağlam verdim, siz bana tabutla veriyorsunuz. Hiçbirinize hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ökçesiz, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet Korkmazer

2023-07-06 15:14:01