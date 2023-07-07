Motosiklet kazasında ölen Nur, bir gün önce kask siparişi vermiş

Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz'in (16), kaza sırasında kask takmadığı, 1 gün önce kask siparişi verdiği öğrenildi. Kazadaki motosikletin sahibi Ömer Çatal,

arkadaşı Nur'un motosiklet sevdasının yarışçı olan ve çok sayıda derece elde eden ablası Sümeyye Ökçesiz'den geldiğini, iki kardeşin ileriki günlerde Antalya'da düzenlenecek yarışlara gitmeyi planladığını söyledi.

Kaza, 5 Temmuz saat 17.30 sıralarında NevşehirGülşehir kara yolunun 7'nci kilometresindeki Sulusaray mevkisinde meydana geldi. Selçuk A. yönetimindeki 51 AAL 244 plakalı otomobil, Nur Ökçesiz'in kullandığı 31 AJT 279 plakalı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Nur Ökçesiz ile arkasında bulunun Gizem Adıyaman, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Nur Ökçesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Gizem Adıyaman ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü de, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Nur Ökçesiz, dün Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

122 KİLOMETRE HIZLA PAYLAŞIM

Kazada yaşamını yitiren Nur Ökçesiz ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada kask takmayan Ökçesiz'in olaydan 1 gün önce kask siparişi verdiği öğrenildi. Ökçesiz'in kazada kullandığı motosikletin ise, arkadaşı olan market işletmecisi Ömer Çatal'a ait olduğu belirtildi. Ökçesiz'in motosiklet sevdasının motosiklet yarışçısı olan ve çok sayıda derece elde eden ablası Sümeyye Ökçesiz'den geldiği öğrenildi. Nur Ökçesiz'in Ankara'da yaşayan ablası Sümeyye Ökçesiz ile ileriki günlerde Antalya'da düzenlenecek motosiklet yarışlarına gitmeyi planladığı bildirildi. 122 kilometre hıza kadar ulaşan motosiklet ile görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ökçesiz'in 'Bir şehir sanki karşında, hatıraların arkanda, kışkırtıyorlar seni sokakta, öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda, ağlatıp kaldırımlarda, kandırıyorlar seni masalla, kalbin hep aynı çukurda' şarkı sözlerini yayınladığı görüldü.

'HIZ YAPINCA UYARIRDIK'

Nur'un kaza yaptığı motosikletin sahibi Ömer Çatal, "Nur´u diğer arkadaşlarının aracılığı ile markette tanıdık. Nur kendi halinde biraz içine kapanık, çok fazla konuşmayı sevmeyen birisiydi. Ablası Sümeyye yarışmacıymış. Hep ona özenirdi, o da onun gibi olmak istiyordu. Kazanın olduğu gün biz markette yoktuk. Masanın oradan anahtarı alıp gitmiş. O gün başka bir sorunumuz vardı, sorun ile uğraşıyorduk. Sonrasında benim bir görüşmem vardı o esnada telefon geldi. Motoru Nur´un götürdüğünü, o esnada kaza yaptığını öğrendik. Nur ile görüştüğümüz zamanlar 'hedefin ve hayalin ne' diye sorduğumda 'Benim bir hayalim yok. Motor sürerken ölmek istiyorum' demişti. Başka hedefleri ve hayalleri olsun istiyorduk ama bu hayalini bir türlü değiştiremiyorduk. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Nur'un arkadaşı Nazlı Güven ise, "Nur çok sıcakkanlıydı. Kendisinin motor aşkı vardı. Hızlı kullandığında arkadaş olarak kendisini uyarırdık ama pek de bu durumun önüne geçemiyorduk" dedi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-07-07 16:51:11