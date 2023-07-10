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        Nevşehir Belediyespor'da Serdar Acarhoroz dönemi

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 16:26
        Nevşehir Belediyespor'da Serdar Acarhoroz dönemi

        Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA) Nevşehir Belediyespor'da yapılan olağanüstü genel kurulu sonrasında kulüp başkanlığına seçilen Serdar Acarhoroz, "Biz Nevşehir Belediyespor´u tüm bileşenleri ile birlikte daha güçlü hale getirebilirsek, inanın bizi kimse tutamaz" dedi.

        Nevşehir Belediyespor'da olağanüstü genel kurul sonrasında başkanlığa tek aday olan Serdar Acarhoroz seçildi. Kentte bulunan bir otelde basın toplantısı düzenleyen Acarhoroz, "Altyapısı olmayan bir spor kulübü, temelsiz bir eve benzer. Sağlıklı bir altyapı çalışması ile gençlere, Nevşehir Belediyespor bünyesinde imkan sunarak, daha üst liglerde oynayabilecek bir takım ortaya çıkaracağız. Bu, Nevşehir Belediyespor´a güç veren taraftarları başta olmak üzere şehirdeki herkesin katkısı ile olacak. Nevşehir´e, Nevşehir Belediyespor´un başarısı için geldim. Bu başarıyı ortaya koyabilme adına da tüm birikimlerimizi kulübümüz için yönlendirmeye de kararlıyım. Futbolcuları ile uyumun yanı sıra taraftarlarımızın da bizim en temel gücümüz olduğu inancından hareketle Nevşehir Belediyespor´u başarılı noktalara ulaştırabileceğimize inanıyorum. Biz, Nevşehir Belediyespor´u tüm bileşenleri ile birlikte daha güçlü hale getirebilirsek inanın bizi kimse tutamaz" diye konuştu. (DHA)

        DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-10 16:25:26

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