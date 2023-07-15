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        Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:07
        Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama

        Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR merkezli 6 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Nevşehir merkezli Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de düzenlenen operasyonda örgüt üyesi 9 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-15 18:06:08

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