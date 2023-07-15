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        Adama Traore´nin Türkiye tatili Kapadokya'da devam ediyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:56
        Adama Traore´nin Türkiye tatili Kapadokya'da devam ediyor

        Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA)Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton´da forma giyen Adama Traore´nin Türkiye tatili devam ediyor. 

        Geçtiğimiz günlerde İstanbul´un çeşitli noktalarını gezen Adama Traore, tatilini Kapadokya´da sürdürüyor. 27 yaşındaki sağ kanat, Kapadokya bölgesinde balon turu yapıp, tarihi peri bacalarını seyretti. Adama Traore, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Kapadokya´da Türk yemeklerini beğenirken, özellikle döner yemesi dikkat çekti.  DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-15 18:55:03

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