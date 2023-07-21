Otomobilin, asfalt yüklü kamyona çarptığı kazada Göktuğ bebek de kurtarılamadı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´de, trafiğe kapalı yolda otomobilin asfalt yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada Zafer (54) ve Seyhan Ayan (46) çiftinin ardından hastanede tedavi gören 6 aylık torunları Göktuğ Eroğlu da kurtarılamadı. Göktuğ bebeğin annesi Güldane Eroğlu´nun tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Karayolları 57´inci Şube Şefliği tarafından onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yolda Zafer Ayan yönetimindeki 34 VN 5001 plakalı otomobil, Necmi Çorak idaresindeki 06 FM 0054 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Zafer Ayan ile eşi Seyhan Ayan, kızları Güldane Eroğlu ve torunları 6 aylık Göktuğ Eroğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zafer ve Seyhan Ayan çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ayan çiftinin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Yaralılardan Kayseri'ye sevk edilen, çiftin torunları Göktuğ Eroğlu da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Göktuğ bebeğin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna getirildi.

Güldane Eroğlu'nun hastanedeki tedavisi devam ederken, Zafer ve Seyhan Ayan çifti ile torunları Göktuğ Eroğlu'nun cenazeleri, Nevşehir merkeze bağlı Kavak beldesinde toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-07-21 11:19:57