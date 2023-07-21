Otomobilin, asfalt yüklü kamyona çarptığı kazada Göktuğ bebek de kurtarılamadı (3)
6 AYLIK GÖKTUĞ BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ
Nevşehir´de otomobilin, asfalt yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan 6 aylık Göktuğ Eroğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Kavak beldesine getirildi. Kavak Camisi'nde kılınan cenaze namazına Eroğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göktuğ bebek, toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2023-07-21 19:28:08