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        Otomobilin, asfalt yüklü kamyona çarptığı kazada Göktuğ bebek de kurtarılamadı (3)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:29
        Otomobilin, asfalt yüklü kamyona çarptığı kazada Göktuğ bebek de kurtarılamadı (3)

        6 AYLIK GÖKTUĞ BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ

        Nevşehir´de otomobilin, asfalt yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan 6 aylık Göktuğ Eroğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Kavak beldesine getirildi. Kavak Camisi'nde kılınan cenaze namazına Eroğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Göktuğ bebek, toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-21 19:28:08

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