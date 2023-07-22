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        Danimarka´dan gelip, boşanma aşamasındaki eşi ve kızını otelin havuzunda öldürdü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 16:24
        Danimarka´dan gelip, boşanma aşamasındaki eşi ve kızını otelin havuzunda öldürdü

        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)DANİRMARKA'da yaşayan Yaşar Timur, bir süre önce Türkiye´ye tatile gelen boşanma aşamasındaki eşi Zübeyde Timur ile 6 yaşındaki kızları Hatice Timur´un izini sürüp, Nevşehir´in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü. olayın ardından Timur, polisi arayarak teslim oldu.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Avanos ilçesinde bir otelde meydana geldi. Danimarka´da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice´yi de yanına alarak bir süre önce memleketleri Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur´un boşanma aşamasındaki eşi Yaşar Timur da önce Adana´ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos´taki otele geçti. Yaşar Timur, otelin havuzunda yüzerken bulduğu eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip eşi ve kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından Yaşar Timur, polisi arayarak teslim oldu. Gözaltına alınan Timur´un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-22 16:23:13

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