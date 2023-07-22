Danimarka´dan gelip, boşandığı eşi ile kızını otelin havuzunda öldürdü (2)- Yeniden

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------------------Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)DANİRMARKA'da yaşayan Yaşar Timur (53), Türkiye´ye tatile gelen 3 yıl önce boşandığı Zübeyde Timur ile kızları Hatice Timur´u (7) izlerini sürüp, Nevşehir´in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Timur, polisi arayarak teslim oldu.

Danimarka´da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice´yi de yanına alarak bir süre önce memleketleri Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur´un 3 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar Timur da önce Adana´ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos´taki otele geçti.

Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Timur, bugün saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip Zübeyde Timur ile kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Yaşar Timur, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Timur, gözaltına alındı. Yaşar Timur´un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-07-22 17:20:48