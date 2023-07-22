Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Danimarka´dan gelip, boşandığı eşi ile kızını otelin havuzunda öldürdü (2)- Yeniden

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:21
        Danimarka´dan gelip, boşandığı eşi ile kızını otelin havuzunda öldürdü (2)- Yeniden

        Yazı işleri müdürlerine

        Haberimizi ek bilgiler ve fotoğraflarla yeniden servis ediyoruz...YENİDEN

        ------------------Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)DANİRMARKA'da yaşayan Yaşar Timur (53), Türkiye´ye tatile gelen 3 yıl önce boşandığı Zübeyde Timur ile kızları Hatice Timur´u (7) izlerini sürüp, Nevşehir´in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Timur, polisi arayarak teslim oldu.

        Danimarka´da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice´yi de yanına alarak bir süre önce memleketleri Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur´un 3 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar Timur da önce Adana´ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos´taki otele geçti.

        Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Timur, bugün saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip Zübeyde Timur ile kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan Yaşar Timur, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Timur, gözaltına alındı. Yaşar Timur´un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-22 17:20:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş

        Benzer Haberler

        Danimarka´dan gelip, boşanma aşamasındaki eşi ve kızını otelin havuzunda öldürdü
        Danimarka´dan gelip, boşanma aşamasındaki eşi ve kızını otelin havuzunda öldürdü
        Nevşehir'de bir kişi otel havuzunda eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü
        Nevşehir'de bir kişi otel havuzunda eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü
        Turistler Kapadokya'da gıda atıklarıyla "yenilebilir resim" yapıyor
        Turistler Kapadokya'da gıda atıklarıyla "yenilebilir resim" yapıyor
        Otomobilin, asfalt yüklü kamyona çarptığı kazada Göktuğ bebek de kurtarılamadı (3)
        Otomobilin, asfalt yüklü kamyona çarptığı kazada Göktuğ bebek de kurtarılamadı (3)
        Otomobilin, asfalt yüklü kamyona çarptığı kazada Göktuğ bebek de kurtarılamadı (2)
        Otomobilin, asfalt yüklü kamyona çarptığı kazada Göktuğ bebek de kurtarılamadı (2)
        Nevşehir Belediyesinin kültür turları başladı
        Nevşehir Belediyesinin kültür turları başladı