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        Turistler oyma peribacalarındaki kafelerde serinliyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:37
        Turistler oyma peribacalarındaki kafelerde serinliyor

        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)KAPADOKYA'YI ziyaret eden yer ve yabancı turistler, bölgede 40 dereceye ulaşan sıcak havada, serinlemek için oyma peribacalarındaki kafeleri tercih ediyor. İstanbul´dan gelen Kübra Onuk, ''Dışarıda yaklaşık 35 derece sıcaklık var. Peribacasının içindeki bir kafede serinledik. Burası bayağı serin ve çok güzel. Herkesin keşfetmesi ve görmesi gereken bir yer" dedi.  

        Türkiye'nin peri bacaları ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da hava sıcaklıkları yaklaşık 40 dereceye ulaştı. Artan sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerden kimileri serinlemek için başlarına hortumla su tutarken, kimileri de peribacalarındaki kafeleri tercih etti. Erzincan´dan geldiğini söyleyen Harun Onuk, "Dışarıda yaklaşık 30-35 derece sıcaklık var. Şu an peribacasındayız. Burada serin bir ortam var. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

        İstanbul´dan gelen Kübra Onuk ise, "Dışarıda yaklaşık 35 derece sıcaklık var. Peribacasının içindeki bir kafede serinledik. Burası bayağı serin ve çok güzel. Herkesin keşfetmesi ve görmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı. Bursa'dan geldiğini söyleyen Ali Avcı da "Göreme´yi çok merak ettik. İlk kez geliyoruz. Göreme´de öğle vakti sıcak ama peribacalarının içi çok güzel. Burası çok serin. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-23 13:36:51

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