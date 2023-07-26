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        Gurbetçi çocuk Kapıkule'ye yaklaşıp, Türk bayrağını görünce ağladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:59
        Gurbetçi çocuk Kapıkule'ye yaklaşıp, Türk bayrağını görünce ağladı

        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-NORVEÇ'ten Nevşehir'e yıllık izne gelen ailenin çocuğu olan Hüseyin Temel (9), Kapıkule Sınır Kapısı'nda dalgalanan Türk bayrağını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğun o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Temel ailesi, 17 Haziran'da yıllık izinlerinde Norveç'ten Nevşehir'e gitmek üzere yola çıktı. Aile, bir süre sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Bu sırada ailenin çocuğu Hüseyin Temel, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dalgalanan Türk bayrağını görünce sevinçten ağladı. Temel'in duygu dolu anları ise ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içinde binlerce kez izlendi.

        'BAYRAĞIMI VE ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM'

        Duygu dolu anlarını anlatan Hüseyin Temel, "Tatil için ailemle birlikte Türkiye'ye gidiyorduk. Bulgaristan sınırına geldiğimizde Türk bayrağını gördüm. O an çok duygulandım. Gözlerim doldu. Bayrağımı ve ülkemi çok seviyorum. Büyüyünce asker ya da polis olacağım" dedi. Baba Ömer Temel ise "Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasına geldik. Tatilimizin 5 haftalık bölümünü burada geçirdik" diye konuştu. Anne Sebahat Temel de "Oğlum, Norveç'te okul dışındaki boş zamanında futbol ve basketbol oynayarak zaman geçiriyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-26 15:58:24

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