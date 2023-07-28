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        Düğün konvoyunda 'drift' yapan otomobilin sürücüsüne 30 bin TL ceza

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 21:02
        Düğün konvoyunda 'drift' yapan otomobilin sürücüsüne 30 bin TL ceza

        Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, bir düğün konvoyunda trafiği kesip drift yapan otomobilin sürücüsüne 30 bin 203 TL para cezası uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bir sürücü, düğün konvoyunda otomobiliyle drift attı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, drift yapan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobil ve sürücüsünü tespit etti. Otomobil sürücüsüne, 'drift atmak' ve 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma ve öngörülen sayıda plaka takmamak' maddelerinden toplam 30 bin 203 TL para cezası uygulanarak, otomobil de trafikten men edildi. Sürücünün drift yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Ayrıca, düğün konvoyunun önünü keserek yolu kapatan araçlardan birinin sürücüsüne ise 'saygısızca araç kullanmak', 'trafik işaret ve levhalarına uymamak' ve 'taşıt yolu üzerinde duraklamak' maddelerinden toplam 1308 TL, bir diğer araç sürücüsüne de, 'abartı egzozlu araç kullanmak' maddesinden toplam 4 bin 64 TL para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-07-28 21:01:09

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