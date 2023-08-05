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        KIZILIRMAK'TA BOT ALABORA OLDU; ÖĞRETMEN KURTULDU; ÇÖMLEK USTASI AKINTIDA KAYBOLDU

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 00:07
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        KIZILIRMAK'TA BOT ALABORA OLDU; ÖĞRETMEN KURTULDU; ÇÖMLEK USTASI AKINTIDA KAYBOLDU
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        NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde Ahmet Özalp ile Yusuf Bozkuş (35), Kızılırmak'ta gezintiye çıktıkları botun alabora olması nedeniyle suya düştü. Özalp yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Bozkuş ise akıntıyla sürüklenerek kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatılırken Konya'dan da dalgıçlar bölgeye sevk edildi.Olay, saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Ortamahalle mevkisinde Kızılırmak'ta meydana geldi. İlçede çömlek ustası Yusuf Bozkuş, öğretmen arkadaşı Ahmet Özalp ile bot ile Kızılırmak'ta gezintiye çıktı. İki arkadaş Kızılırmak'ta ilerledikleri sırada bot, çağlayan da akıntıya kapılarak devrildi. Öğretmen Özalp yüzerek kurtulurken, arkadaşı Yusuf Bozkuş akıntıya kapılarak kayboldu.İhbar sonrası olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Bozkuş'un bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili bilgi veren Avanos Kaymakamı Olgun Öner, "Bugün Avanos´umuz için maalesef kötü bir gün. Bugün 3'üncü boğulma vakamız. Maalesef 9 ve 10 yaşlarında 2 kardeşi Kızılırmak'ta kaybettik. Sabah cenazelerini çıkardık. Akşam saat 20.00 sıralarında da 2 vatandaşımız şişme bir bot ile ırmakta gezinti yaparken belirli bir noktada şelale dediğimiz yerde botun alabora olması sonucu Ahmet Özalp hocamız kendi çabalarıyla kenara çıktı ancak diğer esnafımızın Yusuf Bozkuş'un bottan atlayarak kendi çabalarıyla kıyıya çıkmak isterken ırmak içinde kaybolduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda arama çalışmalarımız devam ediyor. Umudumuz o ki canlı bir şekilde çıksın. Konya'dan arama kurtarma ekiplerimiz yola çıktılar, geliyorlar. Barajlara gerekli talimatı verdik. Sular kesilecek. Suların çekilmesi ile birlikte biraz daha derinlemesine arama çalışması yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Olay yeri

        -Avanos Kaymakamı Olgun Öner ile röportaj

        -Genel detayDHA-Gündem Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-05 00:06:13

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