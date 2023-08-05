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        Kızılırmak'ta alabora olan bottaki çömlek ustasının cesedi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 10:42
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        Kızılırmak'ta alabora olan bottaki çömlek ustasının cesedi bulundu
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta gezintiye çıktıkları botun alabora olması sonucu kaybolan Yusuf Bozkuş´un (35), 8,5 saat sonra cansız bedeni bulundu.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Ortamahalle mevkisinde Kızılırmak'ta meydana geldi. İlçede çömlek ustası olan Yusuf Bozkuş, öğretmen arkadaşı Ahmet Özalp ile Kızılırmak'ta botla gezintiye çıktı. Bir süre sonra bot akıntıya kapılarak yan yattı. Öğretmen Özalp yüzerek kurtulurken, arkadaşı Yusuf Bozkuş ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve Konya Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 8,5 saat sonra Bozkuş´un, düştüğü yere 8 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Bozkuş'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-05 10:41:38

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