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        Kızılırmak'ta boğulan 2 kardeş, toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:14
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        Kızılırmak'ta boğulan 2 kardeş, toprağa verildi
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Avanos ilçesinde ailece pikniğe gittikleri bölgede serinlemek için girdikleri Kızılırmak Nehri´nde boğulan Galip (9) ve Hüseyin Ertaş (8) kardeşler, toprağa verildi.

        Derinkuyu ilçesinde oturan Ertaş ailesi, dün Avanos ilçesi Alaattin Mahallesi Şehit Demet Sezen Parkı'nda piknik yaparken, ailenin oğulları Galip ve Hüseyin saat 11.30 sıralarında serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Salim Ertaş, suya girip oğullarından Galip'i çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ertaş da ekipler tarafından, nehre girdikleri yere yaklaşık 200 metre mesafede bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hüseyin ve Galip Ertaş kardeşlerin cenazeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi´nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile tarafından teslim alınarak Derinkuyu ilçesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Galip ve Hüseyin Ertaş kardeşler, kılınan namazın ardından Derinkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-05 11:13:49

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