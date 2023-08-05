Kızılırmak'ta alabora olan botta yaşamını yitiren çömlek ustası, toprağa verildi

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta gezintiye çıktıkları botun alabora olması sonucu kaybolan ve 8.5 saat sonra cansız bedeni bulunan çömlek ustası Yusuf Bozkuş (35), toprağa verildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Ortamahalle mevkisinde Kızılırmak'ta meydana geldi. İlçede çömlek ustası olan Yusuf Bozkuş, öğretmen arkadaşı Ahmet Özalp ile Kızılırmak'ta botla gezintiye çıktı. Bir süre sonra bot akıntıya kapılarak yan yattı. Öğretmen Özalp yüzerek kurtulurken, arkadaşı Yusuf Bozkuş ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve Konya Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 8,5 saat sonra Bozkuş´un, düştüğü yere 8 metre uzaklıkta cansız bedenine ulaştı. Bozkuş'un cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi´nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Avanos Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Bozkuş'un ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yusuf Bozkuş, kılınan namazın ardından Avanos Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir / Avanos Metin YILDIRIM

2023-08-05 18:11:08