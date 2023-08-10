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        Uygur Kardeşler babalarının doğum gününü sahnede kutladı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:30
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        Uygur Kardeşler babalarının doğum gününü sahnede kutladı
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        Melike YAZGILI / NEVŞEHİR, (DHA)10 yıl önce hayatını kaybeden Usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un doğum gününü oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur sahnede binlerce seyirciyle birlikte kutladı.

        Usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te solunum yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Kendisi gibi oyuncu olan oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur, Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam Avanos Amfi Tiyatro'da 'Hey Gidi Günler' oyununu sahneledi. Uygur kardeşler, babalarının doğum gününü de sahnede binlerce seyirciyle birlikte kutladı. 

        O anlara ait görüntüleri Usta sanatçının oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından "Nejat ustanın doğum gününü, @tckulturturizm bakanlığının düzenlediği #kültüryolufestivali kapsamında, Avanos Amfi Tiyatro'da binlerce seyircimizle kutladık" notuyla paylaştı. 

         DHA-Kültür Sanat Türkiye-Nevşehir

        2023-08-10 12:29:29

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