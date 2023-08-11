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        Av tüfeğiyle tartıştığı oğlunu öldürdü

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:56
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        Av tüfeğiyle tartıştığı oğlunu öldürdü
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde Cemal Batmaz (80), tartıştığı oğlu Yunus Batmaz'ı (56) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

        Olay, saat 02.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde meydana geldi. Yunus Batmaz ile babası Cemal Batmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-11 14:55:55

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