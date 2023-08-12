Özel figürlü balonlar, Kapadokya'da gökyüzünü süsledi

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nde 12 ülkeden getirilen, üzerinde farklı figürlerin olduğu 22 balon, gökyüzünü renklendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali' düzenledi. 13 Ağustos'a kadar sürecek olan festival kapsamında, bölgeye 12 ülkeden 22 balon getirildi. Kalp, rozet, Türk bayrağı, dondurma, roket, çizgi film karakteri ve uçak figürlü sıcak hava balonları, sabahın erken saatlerinde, Göreme beldesinden havalandı. Yerli ve yabancı turistler, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan sıcak hava balonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Etkinliği izlemeye gelen İrem Yıldız, "Nevşehir´de okuyorum. Daha önce de buraya geldim ama balon festivaline ilk defa katılıyorum. Özel tasarımlı balonlar gerçekten harika. Burada çok farklı balonlar var. Türk bayraklı ve dondurma desenli balon gördüm. Bütün balonlar görsel olarak çok güzel" diye konuştu.

Azerbaycan'dan gelen Aynur Seyitberli ise "İkinci kez Kapadokya'dayım. Burada festival olduğunu bilmiyorduk. Geldikten sonra öğrendik. Festivalde olduğum için çok mutluyum. Buradaki etkinlikler çok hoşumuza gitti. Balonlar çok güzel" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2023-08-12 12:03:39