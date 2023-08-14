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        Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:58
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        Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-NEVŞEHİR'de sabah yürüyüşüne çıkan 2 İtalyan turist, köpeklerin saldırısında yaralandı.

        Kapadokya'ya tatile gelip, sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan İtalyan turist Enrico Radrizzani (58) ile Ciulia Fortuna (21), Uçhisar beldesi Güvercinlik Vadisi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı 2 turist, yaralandı. Kendi imkanları ile hastaneye giden turistler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Enrico Radrizzani, "Yürürken kocaman bir köpekle karşılaştım. İlk önce kolumdan ısırmaya çalıştı. Başka bir köpeğin de beni ısırmaya geldiğini gördüm. Korkutmak için bağırdım. Kolum kanamaya başladı. Hastaneye gittik, tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Köpekten kaçmaya çalışan Ciulia düştü ve kulağından yaralandı. Buradaki vadiler çok güzel ama turistler güvende olmalı" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-14 16:57:55

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