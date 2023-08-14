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        Nevşehir'de hastaya yapılan kan transfüzyonu ile ilgili idari soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 18:19
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        Nevşehir'de hastaya yapılan kan transfüzyonu ile ilgili idari soruşturma başlatıldı
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        Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yatan bir hastanın,yapılan kan transfüzyonu sonrasında fenalaşarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesiyle ilgili olarak idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

        Nevşehir'de yaşayan Emine Ekinci, rahatsızlığı nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Ünlübay'a burada gerekli teşhisler konularak hastanede kalmasına karar verildi. Tedavisi devam eden Ünlübay, 12 Ağustos'ta yapılan kan transfüzyonu sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, "12 Ağustos 2023 tarihinde Nevşehir Devlet Hastane'si Ortopedi Servisi'nde yatmakta olan Emine Ekinci isimli hastaya yapılan kan transfüzyonu sırasında hasta fenalaşmış ve Kardiyat Arrest gelişmiştir. Hastaya ortopedi servisinde ilk müdahalesi yapılmış olup 3. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Servisi'nde takibe alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde hastaya takılan kana karşı reaksiyon geliştiği anlaşılmıştır. Hasta ileri düzey takip ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne ivedilikle transfer edilmiştir. Hastanın tedavisi yoğun bakım şartlarında devam etmektedir. Konu ile ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-14 18:18:02

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