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        Kızılırmak'ta kaybolan Afgan'ın cansız bedeni bulundu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:26
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        Kızılırmak'ta kaybolan Afgan'ın cansız bedeni bulundu
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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Afganistan uyruklu Sayed Mehdi Hoseini'nin (28), cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Püsküllü mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Sayed Mehdi Hoseini, bir süre sonra serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Ancak Hoseini, akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hoseini'nin bulunması için çalışma başlatan su altı dalgıç ekipleri, 8 saat sonra Hoseini'nin ırmağa girdiği noktaya 50 metre mesafede cansız bedenini buldu.

        Sayed Mehdi Hoseini'nin cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-21 08:42:50

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